Міський голова закликав киян зберігати витримку і без зайвої потреби не виходити на вулицю.

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців столиці й розповів про ситуацію в місті.

"Ситуація в нас складна, ворог на підступах до столиці. Наші збройні сили, бійці тероборони героїчно б’ються за нашу землю. Ми готуємося обороняти Київ", – сказав він.

Мер зазначив, що зведено укріплення на в’їздах у місто, встановлено блокпости. Всі об'єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт працює в обмеженому режимі до 19:00.

"Я закликаю всіх зберігати витримку. Не виходити без крайньої потреби на вулиці. За сигналу тривоги перебувати в укриттях", – звернувся Кличко до киян.

Міський голова нагадав, що в столиці з 20:00 по 08:00 діє комендантська година. У цей час усі залишаються вдома або в укриттях. По місту пересувається тільки транспорт зі спецперепустками від військового коменданта Києва.

"Ситуація загрозлива. Ворог хоче взяти серце нашої країни. Але ми будемо битися і Київ не віддамо! Збройні сили, тероборона, небайдужі мешканці готові і будуть обороняти столицю", – запевнив міський голова. Віталій Кличко висловив підтримку мешканцям Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня, Василькова, де ворог лютує і знищує все, розстрілює мирних мешканців, подякував збройним силам, які героїчно тримають оборону, щоб російська орда не прорвалася до Києва. "Дорогі кияни, українці! Не вірте дезінформації. Її зараз багато. Не піддавайтесь паніці! Ми повинні захистити наше місто, нашу країну і наше з вами майбутнє! Майбутнє нашої держави буде тільки з сильними людьми, тільки зі справжніми патріотами! Справжніми бійцями, які зараз показують свій характер! Разом ми вистоїмо!" – підсумував міський голова Києва Віталій Кличко.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що на шосту добу вторгнення російський окупант знизив темпи наступу, але все ще робить спроби розвинути їх на окремих напрямках. Наразі противник зосередився на оточенні Києва.