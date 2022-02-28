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Укрзалізниця закликає країни Європи та Азії припинити залізничне сполучення з Росією

Машиністів РЖД просять не виконувати злочинних наказів про перевезення танків і палива.

Укрзалізниця закликає країни Європи та Азії припинити залізничне сполучення з Росією
Фото: Александр Рудоманов

Укрзалізниця розіслала до адміністрацій усіх світових залізниць звернення про блокування залізничного сполучення з Росією та виключення РЖД з усіх міжнародних організацій. Про це йдеться в офіційному повідомленні Укрзалізниці.

«Укрзалізниця звернулася до всіх країн Європи та Азії із закликом зупинити будь-яку взаємодію залізничних адміністрацій з країною-агресором — Російською Федерацію. Відповідне звернення розіслано до адміністрацій усіх залізниць, які здійснюють перевезення з РФ», — повідомляють в «УЗ».

Також в Укрзалізниці звернулися до громадян Росії.

«Росіянине, ти вже не можеш нікуди літати, а тепер ти не зможеш нікуди і їздити. Закликаємо залізничні адміністрації всіх країн, які межують з РФ, припинити вантажне та пасажирське залізничне сполучення з цією країною. Також закликаємо припинити будь-яку взаємодію систем і виключити РЖД з усіх міжнародних організацій. Провідник, складач поїздів, диспетчер, машиніст РЖД, який виконує злочинні накази та везе танки, воєнну техніку та окупантів до коридорів України, ти більше ніколи не будеш мати почесне звання ЗАЛІЗНИЧНИК — ти ВБИВЦЯ. Своїми діями ти вбиваєш мирне населення та чиниш геноцид над українським народом. Ти навіть у своєму найстрашнішому сні не бачив, як працювати під вибухи снарядів і постріли, днями не спавши, ризикуючи своїм життям, вивозити мирне населення з-під обстрілів. А ми працюємо так уже п’ятий день і далі будемо працювати, допоки не переможемо! Українські залізничники мають залізні нерви і не тільки… А ти, Росія – дірява, як твої вагони!» — наголосили в УЗ.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ "Російські залізниці", а українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з російською. Зазначається, що це було зроблено для того, щоб заблокувати РЖД можливість доставки техніки та особового складу армії РФ.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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