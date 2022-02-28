Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
ГоловнаПолітика

Атрошенко звернувся до мешканців Чернігова: допомагайте там, де можете бути корисні

Мер закликав містян координувати зусилля і допомагати армії, територіальній обороні, медикам та одне одному.

Атрошенко звернувся до мешканців Чернігова: допомагайте там, де можете бути корисні
Владислав Атрошенко

Чернігів тримає оборону, місто ніхто нікому не здасть. Про це заявив мер міста Владислав Атрошенко 28 лютого. Він записав звернення на фоні уламків будівлі, яку зруйнували російські окупанти.

«Ми пережили ще одну ніч. Я хочу поділитися з вами своїм хорошим настроєм. Так - вони нас бомблять, але ми згуртовані і готові давати відсіч. Я закликаю всіх долучатися і надавати допомогу там, де ви можете бути корисні боротьбі за Чернігів. Перемога буде за нами», - заявив мер Чернігова.

Атрошенко закликав містян координувати зусилля і допомагати армії, територіальній обороні, медикам та одне одному.

Нагадаємо, вночі місто обстрілювали ракетами, боєприпаси влучили в житловий будинок, магазин і дитсадок. Удень обстріли в Чернігові тривають.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також