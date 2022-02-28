Атрошенко звернувся до мешканців Чернігова: допомагайте там, де можете бути корисні

Чернігів тримає оборону, місто ніхто нікому не здасть. Про це заявив мер міста Владислав Атрошенко 28 лютого. Він записав звернення на фоні уламків будівлі, яку зруйнували російські окупанти.

«Ми пережили ще одну ніч. Я хочу поділитися з вами своїм хорошим настроєм. Так - вони нас бомблять, але ми згуртовані і готові давати відсіч. Я закликаю всіх долучатися і надавати допомогу там, де ви можете бути корисні боротьбі за Чернігів. Перемога буде за нами», - заявив мер Чернігова.

Атрошенко закликав містян координувати зусилля і допомагати армії, територіальній обороні, медикам та одне одному.

Нагадаємо, вночі місто обстрілювали ракетами, боєприпаси влучили в житловий будинок, магазин і дитсадок. Удень обстріли в Чернігові тривають.