Найбільш гарячими точками на Донбасі залишаються Маріуполь і Волноваха

Станом на дев’яту ранку 28 лютого найбільш гарячими точками на Донеччині залишаються Волноваха та Маріуполь. Про це повідомив у Facebook голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Очільник області повідомляє, що за ці міста точаться бої. Одночасно влада працює над наданням зеленого коридору - для завезення до Волновахи гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів.

Унаслідок численних обстрілів зі сторони окупантів інфраструктура Волновахи була сильно пошкоджена. Повідомлялось, що місто перейшло до рук ворога. Але під час традиційного брифінгу радник керівника ОП Олексій Арестович повідомив, що Збройні сили України відбили в російських окупантів місто Волноваху в Донецькій області.