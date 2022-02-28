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Резніков: "У війні відбувся справжній злам - вона стала Європейською"

Пів-Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту.

Резніков: "У війні відбувся справжній злам - вона стала Європейською"
Фото: надано пресслужбою МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що у війні Росії проти України відбувся справжній злам - вона стала Європейською.

"Вже зараз пів-Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби. Європа вже надала тимчасовий прихисток десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше – нашій малечі та її мамам. Без усіляких формальностей. Як своїм.

Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою. Все це – заслуга наших захисників і захисниць, усього українського народу. Який відмовився коритися оскаженілому тирану. І який неодмінно переможе", - зазначив міністр у зверненні.

Він зазначив, що Україна веде 96 годин спротиву.

"4 доби звитяги, мужності, самовідданості і віри. Час захоплення співгромадянами, які тримають стрій поряд. Болю за тими, хто відав життя за Україну. Люті на ворога, який вбиває наших жінок та дітей, руйнує мирні міста.І впевненості у тому, що він буде покараний! Обов’язково покараний! Жорстко, невідворотно", - резюмував міністр

Нагадаємо, що НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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