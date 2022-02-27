Легенда десанту закликав білоруських військових не лізти в Україну: це не наша країна, не наша війна

Легенда збройних сил Білорусі, десантник Валерій Сахащик записав відеозвернення до білоруських військових. Відео поширило Міністерство оборони України.

Військовий зазначив, що вирішив записати відеоповідомлення, бо його співвітчизники сидять у лісі на кордоні з Україною і «дуже схоже на те, що найближчим часом збираються взяти участь у поганій справі, яка може мати катастрофічні наслідки для нашої країни та остаточно поховати славу та традиції військ».

"Усі найважливіші в житті речі відбуваються, як правило, експромтом, неочікувано. Не можна підготуватися до того, щоб стати героєм. У житті кожної людини виникає ситуація, коли він має зробити вчинок. Тут і зараз. Або увійти в історію, або зачекати кращого моменту. Правда, доля дає шанс зробити справжній вчинок лише раз. ...Ті, хто зі мною перетинався, не дадуть збрехати - я був одним з найбільш фанатично відданих військам офіцерів, патріотом своєї Батьківщини. Для мене ніколи не існувало нічого, окрім служби», - розповів Сахащик.



Він зазначив, що білоруські військові знайдуть в Україні лише ганьбу, приниження та смерть.

«Російська армія вже виснажена, а українці, витримавши найважчі перші 72 години, успішно провели мобілізацію, організувалися, налагодили логістику, отримали підтримку всього світу - моральну та військово-технологічну… Ця армія вже не відступить і не здасться.

Росіяни просто стали жертвами своїх пропагандистів, які пообіцяли, що народ України зустріне їх хлібом і сіллю, як визволителів.

Жодних правових підстав у білоруських військових сил вриватися в Україну немає. Це прямо забороняє чинна Конституція.

Це не наша війна. Ви не захищатимете свою батьківщину, дім чи сім'ю і не отримаєте слави – лише ганьбу, приниження та смерть», - заявив десантник.