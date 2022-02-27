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Легенда десанту закликав білоруських військових не лізти в Україну: це не наша країна, не наша війна

В Україні на білорусів чекатиме смерть і ганьба, заявив Валерій Сахащик.

Легенда збройних сил Білорусі, десантник Валерій Сахащик записав відеозвернення до білоруських військових. Відео поширило Міністерство оборони України.

Військовий зазначив, що вирішив записати відеоповідомлення, бо його співвітчизники сидять у лісі на кордоні з Україною і «дуже схоже на те, що найближчим часом збираються взяти участь у поганій справі, яка може мати катастрофічні наслідки для нашої країни та остаточно поховати славу та традиції військ».

"Усі найважливіші в житті речі відбуваються, як правило, експромтом, неочікувано. Не можна підготуватися до того, щоб стати героєм. У житті кожної людини виникає ситуація, коли він має зробити вчинок. Тут і зараз. Або увійти в історію, або зачекати кращого моменту. Правда, доля дає шанс зробити справжній вчинок лише раз. ...Ті, хто зі мною перетинався, не дадуть збрехати - я був одним з найбільш фанатично відданих військам офіцерів, патріотом своєї Батьківщини. Для мене ніколи не існувало нічого, окрім служби», - розповів Сахащик. 

Він зазначив, що білоруські військові знайдуть в Україні лише ганьбу, приниження та смерть.

«Російська армія вже виснажена, а українці, витримавши найважчі перші 72 години, успішно провели мобілізацію, організувалися, налагодили логістику, отримали підтримку всього світу - моральну та військово-технологічну… Ця армія вже не відступить і не здасться.

Росіяни просто стали жертвами своїх пропагандистів, які пообіцяли, що народ України зустріне їх хлібом і сіллю, як визволителів.

Жодних правових підстав у білоруських військових сил вриватися в Україну немає. Це прямо забороняє чинна Конституція.

Це не наша війна. Ви не захищатимете свою батьківщину, дім чи сім'ю і не отримаєте слави – лише ганьбу, приниження та смерть», - заявив десантник. 

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