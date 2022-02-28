Російські війська 28 лютого нещадно обстрілюють Чернігів. Станом на 12:20 ворог більш ніж 20 хвилин вів вогонь по вул. Бєлова, Рокосовського, Доценко, Пухова.

Фото: ДСНС

Про це повідомили в Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: ДСНС

"В зоні ураження приватні та багатоповерхові житлові будинки. Виникла пожежа в районі «Епіцентру»", – йдеться у повідомленні.

За даними "Суспільне.Чернігів", загорілася саме будівля "Епіцентру", вогонь охопив і 5 будівель поруч.

Фото: Суспільне Чернігів

Нагадаємо, близько 02:45 у понеділок у житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета. В будинку зайнялася пожежа, горять два нижніх поверхи. Постраждала одна жінка. Окрім того, російські війська влучили в будівлю магазину на центральному ринку по вул. Ринкова, 1 та будівлю дитячого садка по вул. Реміснича, 53.

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко записав звернення до містян. Він закликав допомагати обороні міста в організації доставки харчів та медикаментів. Звертатись треба в опорну лікарню №2 і обласну. Військовим також потрібні засоби гігєни та гаряча їжа.