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ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська

Пара українських асів на Су-25 завдала удару по колоні окупанта біля села Перемога.

ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
"Точка У"
Фото: inforesist.org

Збройні сили України завдали удару тактичним ракетним комплексом "Точка-У" по летовищу Бердянська (Запорізька область), де окупанти зосередили велику кількість військ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Дмитро Разумков. 

Згодом Запорізька обласна військова адміністрація підтвердила, що ЗСУ знищили техніку окупантів на території Бердянського аеродрому ударом тактичного ракетного комплексу Точка-У. 

Разумков також поінформував, що в ніч на 1 березня пара українських асів на Су-25 вдарила по колоні окупанта біля села Перемога, росіяни йшли захоплювати Бровари.

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
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