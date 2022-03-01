ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська

Пара українських асів на Су-25 завдала удару по колоні окупанта біля села Перемога.

Збройні сили України завдали удару тактичним ракетним комплексом "Точка-У" по летовищу Бердянська (Запорізька область), де окупанти зосередили велику кількість військ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Дмитро Разумков.

Згодом Запорізька обласна військова адміністрація підтвердила, що ЗСУ знищили техніку окупантів на території Бердянського аеродрому ударом тактичного ракетного комплексу Точка-У.

Разумков також поінформував, що в ніч на 1 березня пара українських асів на Су-25 вдарила по колоні окупанта біля села Перемога, росіяни йшли захоплювати Бровари.