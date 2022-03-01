Херсон перебуває під обстрілом, – міський голова

Він закликав не ходити вулицями і берегти себе.

Херсон перебуває під обстрілом, горять житлові будинки та міські об'єкти.

Про це в соцмережі Facebook написав міський голова обласного центру Ігор Колихаєв.

“Ми намагаємося координувати роботу міських служб, але, зізнаюся, це зараз ДУЖЕ СКЛАДНО! Ми з вами – НЕ солдати, ми – мирне населення. Я на своєму робочому місці, і моє завдання зараз гасити пожежі, охороняти український прапор над містом, зберегти ваші життя та максимально швидко ліквідувати наслідки обстрілу міста. Місто має жити попри все!” – йдеться в повідомленні.

Він закликав не ходити вулицями і берегти себе.

“Якщо мене почують солдати РФ та їхнє керівництво. Я прошу: йдіть із нашого міста, припиніть обстріл мирного населення. Ви вже взяли все, що хотіли. У тому числі й людські життя. Бог вам суддя, і йдіть у бік російського корабля. Херсон був і залишиться українським містом!” – додав Колихаєв.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович у ранковому зверненні сказав, що Херсон нині є однією з найгарячіших точок. Поодинокі групи піхоти противника робили спроби проникнути в місто, а ЗСУ та інші військові знищують їх. Снаряди поцілили у два девʼятиповерхові будинки.

Ворог почав брати в полон цивільних херсонців. Місцеві кажуть, що всю ніч херсонці, які вміють зварювати метал, у промисловому масштабі виробляли протитанкові їжаки.