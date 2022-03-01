У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія не спромоглась отримати контроль над повітряним простором України, – британська розвідка

Агресор також не досяг значного прогресу у просуванні на Київ.

Росія не спромоглась отримати контроль над повітряним простором України, – британська розвідка
Фото: vimpel-v.com

Міністерство оборони Великобританії оприлюднило у Twitter оновлені дані розвідки щодо російської агресії проти України. 

Зокрема оборонне відомство Об’єднаного Королівства констатує: 

  • Російські війська досягли лише незначного прогресу у просуванні на Київ за останні 24 години через «складнощі з матеріально-технічним забезпеченням. 
  • Російські війська посилили використання артилерії поблизу Києва, Харкова та Чернігова, підвищуючи ризик втрат серед цивільного населення. 
  • Росія не спромоглась отримати контроль над повітряним простором України через що перейшла до нічних операцій у спробі зменшити свої втрати. 

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, вторгнення Росії в Україну виглядає гірше, ніж він очікував, додавши, що Європа зараз є свідком розгортання катастрофи.

«Очевидно, що Володимир Путін готовий використати варварську тактику проти ні в чому невинних цивільних осіб, бомбардувати багатоповерхівки, запускати ракети в багатоквартирні будинки, вбивати дітей, і ми спостерігаємо це дедалі більше», – додав він.

Сьогодні Російські війська вранці 1 березня обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова, загинули щонайменше 10 людей.

Напередодні росіяни стріляв по Харкову з «градів», загинули люди, які вийшли з укриття по воду. Зруйновано 87 будинків, загинули щонайменше 11 харківʼян, більш ніж 100 отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також