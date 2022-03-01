Росія не спромоглась отримати контроль над повітряним простором України, – британська розвідка

Агресор також не досяг значного прогресу у просуванні на Київ.

Міністерство оборони Великобританії оприлюднило у Twitter оновлені дані розвідки щодо російської агресії проти України.

Зокрема оборонне відомство Об’єднаного Королівства констатує:

Російські війська досягли лише незначного прогресу у просуванні на Київ за останні 24 години через «складнощі з матеріально-технічним забезпеченням.

Російські війська посилили використання артилерії поблизу Києва, Харкова та Чернігова, підвищуючи ризик втрат серед цивільного населення.

Росія не спромоглась отримати контроль над повітряним простором України через що перейшла до нічних операцій у спробі зменшити свої втрати.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, вторгнення Росії в Україну виглядає гірше, ніж він очікував, додавши, що Європа зараз є свідком розгортання катастрофи.

«Очевидно, що Володимир Путін готовий використати варварську тактику проти ні в чому невинних цивільних осіб, бомбардувати багатоповерхівки, запускати ракети в багатоквартирні будинки, вбивати дітей, і ми спостерігаємо це дедалі більше», – додав він.

Сьогодні Російські війська вранці 1 березня обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова, загинули щонайменше 10 людей.

Напередодні росіяни стріляв по Харкову з «градів», загинули люди, які вийшли з укриття по воду. Зруйновано 87 будинків, загинули щонайменше 11 харківʼян, більш ніж 100 отримали поранення.