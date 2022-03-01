Росія не спромоглась отримати контроль над повітряним простором України, – британська розвідка

Міністерство оборони Великобританії оприлюднило у Twitter оновлені дані розвідки щодо російської агресії проти України.
Зокрема оборонне відомство Об’єднаного Королівства констатує:
- Російські війська досягли лише незначного прогресу у просуванні на Київ за останні 24 години через «складнощі з матеріально-технічним забезпеченням.
- Російські війська посилили використання артилерії поблизу Києва, Харкова та Чернігова, підвищуючи ризик втрат серед цивільного населення.
- Росія не спромоглась отримати контроль над повітряним простором України через що перейшла до нічних операцій у спробі зменшити свої втрати.
Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, вторгнення Росії в Україну виглядає гірше, ніж він очікував, додавши, що Європа зараз є свідком розгортання катастрофи.
«Очевидно, що Володимир Путін готовий використати варварську тактику проти ні в чому невинних цивільних осіб, бомбардувати багатоповерхівки, запускати ракети в багатоквартирні будинки, вбивати дітей, і ми спостерігаємо це дедалі більше», – додав він.
Сьогодні Російські війська вранці 1 березня обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова, загинули щонайменше 10 людей.
Напередодні росіяни стріляв по Харкову з «градів», загинули люди, які вийшли з укриття по воду. Зруйновано 87 будинків, загинули щонайменше 11 харківʼян, більш ніж 100 отримали поранення.