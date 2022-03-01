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У Харкові внаслідок авіаудару по п'ятиповерхівці загинуло 8 осіб

38 людей врятовано.

У Харкові внаслідок авіаудару між 2 і 3 під’їздами п’ятиповерхового житлового будинку загинуло 8 осіб. Про це повідомляє ДСНС України.

Також 6 осіб постраждало, 38 осіб врятовано (з них 2 особи деблоковано з-під завалу). Роботи тривають.

Нові дані від ДСНС: Щонайменше 10 чол. загиблих, понад 20 травмованих. Зруйнована повністю сходова клітина та частково коридори на усіх поверхах.

Зруйнована повністю сходова клітина та частково коридори на усіх поверхах.

Фото: ДСНС України

Як повідомлялося, о 13:20 Харків зазнав нового авіаудару - снаряд влучив у житловий будинок, там відбулося загоряння.

"Снаряди влучили по проспекту Новобаварському, 5. Частково зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок з подальшим загорянням. Кількість постраждалих і жертв ще уточнюється. На місці працює техніка рятувальників", - зазначили рятувальники.

Також у ДСНС уточнили кількість жертв і постраждалих у результаті обстрілу Харківської ОДА. Відомо вже про 7 загиблих. Ще 24 людини постраждали, з них 11 постраждалих госпіталізовано (1 дитина).

З-під завалів рятувальники разом з волонтерами дістали 10 осіб. Роботи з розчищення завалів тривають. У ХОДА зруйнована сходову клітку і частково коридори на всіх поверхах.

Нагадаємо, російські війська вранці 1 березня знову обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова - у будівлю облдержадміністрації влучило дві ракети.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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