Росія застосувала касетні боєприпаси в Харкові та Охтирці, - Bellingcat

Журналісти-розслідувачі групи Bellingcat заявляють про наявність слідів застосування касетних боєприпасів російськими військами під час наступу на Україну, зокрема біля лікарень і шкіл. Про це йдеться в їхньому матеріалі.
Касетні боєприпаси розкидають над ціллю невеликі розривні суббоєприпаси, які розсіюються і вибухають на великій площі, що збільшує втрати та шкоду.
За наявними в соцмережах фотографіями і відео Bellingcat разом з іншими розслідувачами змогли визначити геолокації застосування кількох касетних боєприпасів у житлових кварталах на території України. А також визначити напрям, звідки вони прилетіли.
Зокрема, розслідувачі говорять про застосування касетних бомб у Харкові 25 лютого і того самого дня в Охтирці під час обстрілу дитячого садка.
The footage being shared from Ukraine is starting to look more and more like Syria.— CIT (en) (@CITeam_en) February 25, 2022
A video shared by citizens of Kharkiv with @bbcrussian shows a part of an unguided MLRS rocket that fell through several floors of an apartment block. pic.twitter.com/V7swyFTddV
Росія, швидше за все, пише видання, використовує реактивні снаряди з касетними боєприпасами для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-27 "Ураган" та БМ-30 "Смерч". Ці ракети мають касетну бойову частину, в якій знаходяться суббоєприпаси і яка наприкінці польоту відокремлюється від хвостової частини з двигуном. Після розсіювання боєприпасів ракетний двигун і залишки боєголовки продовжують летіти далі траєкторією і часто втикаються в землю.
Вони дослідили відео обстрілів Охтирки і зробили висновок, що кілька суббоєприпасів влучили по дитячому садку.
Russian missile hit kindergarten pic.twitter.com/mrbwzvwYWJ— Олександр Мережко (@3TrAmvL026aJRar) February 25, 2022
Також фахівці зазначають, що відсоток боєприпасів, які не спрацювали, є смертоносною спадщиною війни, бо виглядають цікавими для дітей і перехожих, які їх підіймають.
У Bellingcat зазначають, що понад сто країн приєдналися до заборони використання касетних боєприпасів, підписавши Конвенцію про касетні боєприпаси. Росія конвенцію не підписала і використовувала відповідні боєприпаси на сході України у 2014 році та згодом у Сирії.