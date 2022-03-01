Росія застосувала касетні боєприпаси в Харкові та Охтирці, - Bellingcat

Журналісти-розслідувачі групи Bellingcat заявляють про наявність слідів застосування касетних боєприпасів російськими військами під час наступу на Україну, зокрема біля лікарень і шкіл. Про це йдеться в їхньому матеріалі.

Касетні боєприпаси розкидають над ціллю невеликі розривні суббоєприпаси, які розсіюються і вибухають на великій площі, що збільшує втрати та шкоду.

За наявними в соцмережах фотографіями і відео Bellingcat разом з іншими розслідувачами змогли визначити геолокації застосування кількох касетних боєприпасів у житлових кварталах на території України. А також визначити напрям, звідки вони прилетіли.

Зокрема, розслідувачі говорять про застосування касетних бомб у Харкові 25 лютого і того самого дня в Охтирці під час обстрілу дитячого садка.

The footage being shared from Ukraine is starting to look more and more like Syria.



A video shared by citizens of Kharkiv with @bbcrussian shows a part of an unguided MLRS rocket that fell through several floors of an apartment block. pic.twitter.com/V7swyFTddV — CIT (en) (@CITeam_en) February 25, 2022

Росія, швидше за все, пише видання, використовує реактивні снаряди з касетними боєприпасами для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-27 "Ураган" та БМ-30 "Смерч". Ці ракети мають касетну бойову частину, в якій знаходяться суббоєприпаси і яка наприкінці польоту відокремлюється від хвостової частини з двигуном. Після розсіювання боєприпасів ракетний двигун і залишки боєголовки продовжують летіти далі траєкторією і часто втикаються в землю.

За попередніми даними, ракети були випущені з північного-північо-східного напрамку, де розташований російський кордон. Навіть якщо російська артилерія стріляла по військових цілях, зазначають розслідувачі, вони є край небезпечними та завдають шкоди цивільним людям через те, що боєголовка і хвостова частина летять далеко після того, як боєприпаси були розсіяні.

Вони дослідили відео обстрілів Охтирки і зробили висновок, що кілька суббоєприпасів влучили по дитячому садку.

Russian missile hit kindergarten pic.twitter.com/mrbwzvwYWJ — Олександр Мережко (@3TrAmvL026aJRar) February 25, 2022

Фото: bellingcat.com

Також фахівці зазначають, що відсоток боєприпасів, які не спрацювали, є смертоносною спадщиною війни, бо виглядають цікавими для дітей і перехожих, які їх підіймають.

У Bellingcat зазначають, що понад сто країн приєдналися до заборони використання касетних боєприпасів, підписавши Конвенцію про касетні боєприпаси. Росія конвенцію не підписала і використовувала відповідні боєприпаси на сході України у 2014 році та згодом у Сирії.