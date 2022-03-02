Кияни, які в дитинстві пережили Бабин Яр, звернулися до Путіна

Кияни, котрі застали Другу світову в ранньому дитинстві, а зараз знову потерпають від фашизму, але тепер уже нинішньої Росії, записали відеозвернення до Путіна.

Відео зняли в бомбосховищі Єврейського дому в Києві. Звідти мешканці столиці закликали Путіна піти з України та залишити нашу державу у спокої. Вони згадували трагедію Бабиного Яру, котрий забрав життя їхніх родин – трагедію, котра повторилася днями, коли російська ракета влучила на територію заповідника та позбавила життя п’ятьох людей.

«Мене звати Романова Валентина Йосипівна, – каже одна з присутніх у бомбосховищі. – Народилася я в Україні. Війну 22 червня 1941 року зустріла під бомбардуванням в Києві. У Бабиному Яру загинули мої родичі. 24 лютого 2022 року я знову зустрічаю в Києві під бомбардуванням та обстрілами. Путін, забирай свої війська та забирайся з України. Ми хочемо миру!»

«Олег Якович, народився у 1940 році в місті Києві, – представляється чоловік. – Мої родичі загинули в Бабиному Яру у 1941-му. Тепер я сиджу в бомбосховищі і на мене сипляться вражі бомби. Путін, забирайся геть з Києва та з України».

«Я Тамара Олексіївна, 1939 року народження, – говорить ще одна жінка. – До війни жила в Києві, корінна киянка. У 1941-му почалася війна. Моїх усіх рідних по маминій лінії – євреїв – забрали в Бабин Яр. Усі вони загинули там. Сьогодні війну я також зустрічаю в Києві, але вже інше століття, страшне… Путін, щоб ти був здох! Залиш нас, наволоч, щоб ми тебе не бачили і не чули – хто ти й що ти…»