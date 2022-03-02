​На Донеччині постачальники піднімають ціни на товар, - Кириленко

Постачальники Донеччини піднімають ціни на товар, в результаті чого ціна у магазинах стає вищою.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив очільник Донецької військо-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Працюємо над тим, щоб Донеччина була повністю забезпечена їжею ... Докладаємо зусиль, щоб стабілізувати ціни. Вже зрушила з місця справа з постачанням товарів до мережевих крамниць, хоча ще недавно їхні офіси остерігалися завозити товар в область. Наприклад, в крамниці мережі АТБ у Новогродівці, Покровську, Селидовому і Мирнограді продукти вже доставлено. Сьогодні також очікуємо продукти у крамницях АТБ Бахмута, Лимана, Слов’янська і Краматорська. Спілкуємось і з іншими мережами", - повідомив Кириленко.

Посадовець повідомив, що влада області співпрацюємо з волонтерами щодо постачання гуманітарного вантажу на Донеччину.

"Йдеться про продовольство, медикаменти та охолоджене м’ясо птиці. Працівники обласної воєнної адміністрації по можливості перераховують кошти на підтримку волонтерів, військових, закуповують медикаменти, продукти харчування, готують їжу та передають професійним волонтерам", - зазначив Кириленко.

Керівник Донецької військо-цивільної адміністрації наголосив - ситуація в області важка, "але контрольована. Окупантам нас не зламати".

Нагадаємо, вчора, 1 березня, з Волновахи, що на Донеччині, евакуювали 346 жителів.

В Маріуполі російські окупаційні війська за словами Павла Кириленка, "навмисно руйнують об'єкти критичної та комунальної інфраструктури: один із залпів вони нанесли по комунальному підприємству "Комунальник", поставивши під загрозу міське господарство, що забезпечує життєдіяльність міста".