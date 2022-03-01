На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
ГоловнаСуспільствоВійна

Маріуполь - під обстрілом російської реактивної артилерії, - Кириленко

Окупанти завдають ударів по всіх районах міста.

Маріуполь - під обстрілом російської реактивної артилерії, - Кириленко
Фото: Pravda Gerashchenko

Маріуполь перебуває під обстрілами російських окупаційних військ.

Про це повідомив очільник Донецької військо-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Рашисти навмисно руйнують об'єкти критичної та комунальної інфраструктури: один із залпів вони нанесли по комунальному підприємству "Комунальник", поставивши під загрозу міське господарство, що забезпечує життєдіяльність міста", - зазначив Кириленко.

Він додав, що, "за оперативною інформацією, вже відомо про 21 пораненого. Скільки загиблих, наразі невідомо". 

"Це черговий злочин Російської Федерації проти України, проти людяності. Горіти в пеклі окупантам!" - заявив очільник Донецької ВЦА.

Нагадаємо, перебуває під обстрілом Херсон, у місті горять житлові будинки та міські об'єкти. Про це в Facebook написав міський голова обласного центру Ігор Колихаєв.

У Харкові російські окупанти обстріляли міську лікарню, повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Кількість жертв наразі невідома. 

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також