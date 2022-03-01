Маріуполь - під обстрілом російської реактивної артилерії, - Кириленко

Окупанти завдають ударів по всіх районах міста.

Маріуполь перебуває під обстрілами російських окупаційних військ.

Про це повідомив очільник Донецької військо-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Рашисти навмисно руйнують об'єкти критичної та комунальної інфраструктури: один із залпів вони нанесли по комунальному підприємству "Комунальник", поставивши під загрозу міське господарство, що забезпечує життєдіяльність міста", - зазначив Кириленко.

Він додав, що, "за оперативною інформацією, вже відомо про 21 пораненого. Скільки загиблих, наразі невідомо".

"Це черговий злочин Російської Федерації проти України, проти людяності. Горіти в пеклі окупантам!" - заявив очільник Донецької ВЦА.

Нагадаємо, перебуває під обстрілом Херсон, у місті горять житлові будинки та міські об'єкти. Про це в Facebook написав міський голова обласного центру Ігор Колихаєв.

У Харкові російські окупанти обстріляли міську лікарню, повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Кількість жертв наразі невідома.