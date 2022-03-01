ЄСПЛ наказав керівництву РФ утриматися від нападів на мирних мешканців в Україні

Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Росії припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні, передає "Європейська правда".

Відповідно до тексту рішення ЄСПЛ, "суд бере до уваги поточні військові дії, що розпочалися 24 лютого 2022 року у різних частинах України, і вважає, що вони створюють реальну та постійну загрозу серйозних порушень конвенційних прав цивільного населення, зокрема, відповідно до статей 2, 3 та 8 Конвенції".

В Європейському суді наказали "уряду Росії утримуватися від військових нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, у тому числі житлові приміщення, автомобілі екстрених служб".

Також РФ зобов'язали не шкодити цивільним об'єктам - школам, лікарням, і негайно забезпечити "безпеку медичних установ, особового складу та аварійно-рятувальних служб у межах атакованої або обложеної російськими військами території".

28 лютого українська сторона звернулася із заявою в Європейський суд з прав людини щодо запровадження попередніх заходів відповідно до Правила 39.

Це правило передбачає, що ЄСПЛ на час розгляду справи видає наказ на адресу держави-учасниці Європейської конвенції з прав людини. Наказ Євросуду є обов'язковим до виконання.

Нагадаємо, 22 лютого український міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна готується подавати додаткові матеріали до Європейського суду з прав людини щодо дій РФ на Донбасі.