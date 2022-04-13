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ДСНС запустила карту замінованих ділянок

На сайті ДСНС можна відстежувати детальну динаміку робіт із розмінування

Державна служба з надзвичайних ситуацій запустила інтерактивну мапу з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів і небезпечних ділянок. Карта доступна на офіційному сайті рятувальної служби.

Фото: ДСНС

Відтепер українці зможуть щоденно відстежувати детальну динаміку робіт із розмінування в розрізі регіонів. Зокрема, кількість виїздів, площу розмінованих територій і кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів.

Також, зазначають рятувальники, можна самостійно подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів і відстежувати статус її виконання через сторінку з інтерактивною мапою на сайті або за номером 101.

Нагадаємо, за попередню добу піротехніки знешкодили 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів, зокрема дві авіаційні бомби.

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