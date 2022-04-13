Колишній астронавт NASA продав свій мистецький NFT-проєкт за $500 тис. на підтримку України

Колишній астронавт NASA Скотт Келлі, який провів рекордні 340 днів поспіль на борту Міжнародної космічної станції, запустив свій перший в історії мистецький проєкт NFT під назвою «Мрії не з цього світу» і продав його за 500 млн доларів, які підуть на підтримку України. Про це написало видання Space.

Залучення рекордної суми підтвердив сам Келлі у твіттері.

I'm proud to announce that my NFT collection is officially sold out on @opensea

Thank you to everyone who supported this project! In the midst of this war, it's amazing that we can come together through art to aid the people of Ukraine. Over $500,000.00 raised today! pic.twitter.com/YnO9VUeiLS — Scott Kelly (@StationCDRKelly) April 12, 2022

“Дякуємо всім, хто підтримав цей проєкт! У розпал цієї війни диво, що ми можемо об’єднатися через мистецтво, щоб допомогти народу України. Сьогодні зібрано понад $500 000,00!” - зазначив Келлі.

Його проєкт має назву "Dreams Out of This World” (“Мрії не з цього світу”). Він складається із серії фрагментів, які показують Келлі в космосі, а на задньому плані — Землю.

Колекція Келлі була виставлені на аукціон 12 квітня, у Міжнародний день польоту людини в космос. Планувалося, що аукціон триватиме три дні на маркетплейсі NFT OpenSea. Але вся колекція була розпродана всього за кілька годин, зібравши рекордну суму.

Усі доходи від продажу будуть перераховані на рахунки Глобальної місії з розширення прав та можливостей (GEM) в Україні.

NFT (невзаємозамінні токени) — це фрагменти даних, які зберігаються в цифровому обліковому записі, який називається блокчейном, які представляють унікальні активи. NFT є частиною нового цифрового світу, відомого як метавсесвіт.

Скот Келлі є прихильником України та засуджує російське вторгнення.