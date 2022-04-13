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Колишній астронавт NASA продав свій мистецький NFT-проєкт за $500 тис. на підтримку України

Келлі публічно підтримує Україну.

Колишній астронавт NASA Скотт Келлі, який провів рекордні 340 днів поспіль на борту Міжнародної космічної станції, запустив свій перший в історії мистецький проєкт NFT під назвою «Мрії не з цього світу» і продав його за 500 млн доларів, які підуть на підтримку України. Про це написало видання Space

Залучення рекордної суми підтвердив сам Келлі у твіттері. 

“Дякуємо всім, хто підтримав цей проєкт! У розпал цієї війни диво, що ми можемо об’єднатися через мистецтво, щоб допомогти народу України. Сьогодні зібрано понад $500 000,00!” - зазначив Келлі.

Його проєкт має назву "Dreams Out of This World” (“Мрії не з цього світу”). Він складається із серії фрагментів, які показують Келлі в космосі, а на задньому плані — Землю.

Колекція Келлі була виставлені на аукціон 12 квітня, у Міжнародний день польоту людини в космос. Планувалося, що аукціон триватиме три дні на маркетплейсі NFT OpenSea. Але вся колекція була розпродана всього за кілька годин, зібравши рекордну суму. 

Усі доходи від продажу будуть перераховані на рахунки Глобальної місії з розширення прав та можливостей (GEM) в Україні.

NFT (невзаємозамінні токени) — це фрагменти даних, які зберігаються в цифровому обліковому записі, який називається блокчейном, які представляють унікальні активи. NFT є частиною нового цифрового світу, відомого як метавсесвіт.

Скот Келлі є прихильником України та засуджує російське вторгнення.

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