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Низка країн НАТО оголосять про постачання Україні танків, – Пентагон

Постачання нової військової допомоги українським військовим розпочнеться негайно.

Низка країн НАТО оголосять про постачання Україні танків, – Пентагон
Танк Т-72
Фото: ukroboronprom.com.ua

Прессекретар Міноборони США Джон Кірбі повідомив, що низка країн НАТО найближчим часом оголосять про відправку Україні танків. Інших подробиць представник Пентагону не навів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Речник Пентагону додав, що постачання нової військової допомоги українським військовим розпочнеться негайно.

Нагадаємо, сьогодні президент Джо Байден повідомив, що США передадуть Україні артилерійські системи, снаряди, бронетранспортери і вертольоти для протистояння російській агресії. Згодом Пентагон розкрив зміст нового пакету допомоги Україні: 18 гаубиць, 200 БТРів, 500 Javelin, 300 дронів-камікадзе.

Сьогодні Президент Володимир Зеленський у відеозверненні озвучив перелік необхідного озброєння, щоб зупинити РФ.

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