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Боррель отримав від влади України список зброї для протистояння російській агресії

ЄС скликає Військовий комітет, щоб обговорити постачання.

Боррель отримав від влади України список зброї для протистояння російській агресії
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що отримав від влади України список необхідного озброєння для протистояння військовому вторгненню Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Corriere Dellf Sera.

Боррель повідомив, що скликає Військовий комітет ЄС, щоб обговорити постачання зброї.

"Я повертаюся зі списком зброї, яка потрібна українцям. І ми будемо дотримуватися його. Але Європейський Союз не має зброї. Ми повинні постукати у двері країн-членів і сказати, що необхідно. Я скликаю (як повернуся з Києва. – Ред.) Військовий комітет ЄС для постачань", - сказав він.

Нагадаємо, 7 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками спілкування з представниками G7, НАТО та партнерами заявив, що "Україна матиме чим воювати". Він розповів, що "в порядку денному переговорів із союзниками лише три теми: зброя, зброя, і зброя".

Крім того, міністр оборони Олексій Резніков закликав країни НАТО надати Україні системи ППО, бойові літаки, РСЗВ, важку артилерію, танки та бронетехніку.

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