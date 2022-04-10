На Миколаївщині українські зенітники збили Су-34 окупантів

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався атакувати Миколаїв.

Про це повідомило Міністерство оборони.

На Миколаївському напрямку росіяни намагаються покращити становище, але ЗСУ відтісняють їх з позицій.

"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збитий російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв. Загальні втрати ворога тільки за цю ніч склали 70 орків і 7 одиниць техніки", - наголосили в міністерстві.

У Чорному морі ситуація суттєво не змінилася, ворожі корабельно-катерні групи продовжують блокування. Висока ймовірність ракетного удару.

Нагадаємо, що в Харківській області підрозділ протиповітряної оборони Житомирської 95 бригади знищив два російських безпілотники "Орлан-10". Перший такий БПЛА було збито вчора, другий – 10 квітня.