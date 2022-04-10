ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
На кордоні затримали "липового" генерала РФ з Молдови
На кордоні затримали "липового" генерала РФ з Молдови
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
ГоловнаСуспільствоВійна

На Миколаївщині українські зенітники збили Су-34 окупантів

Літак намагався атакувати Миколаїв.

На Миколаївщині українські зенітники збили Су-34 окупантів
Фото: Укрінформ

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався атакувати Миколаїв.

Про це повідомило Міністерство оборони.

На Миколаївському напрямку росіяни намагаються покращити становище, але ЗСУ відтісняють їх з позицій.

"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збитий російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв. Загальні втрати ворога тільки за цю ніч склали 70 орків і 7 одиниць техніки", - наголосили в міністерстві.

У Чорному морі ситуація суттєво не змінилася, ворожі корабельно-катерні групи продовжують блокування. Висока ймовірність ракетного удару.

Нагадаємо, що в Харківській області підрозділ протиповітряної оборони Житомирської 95 бригади знищив два російських безпілотники "Орлан-10". Перший такий БПЛА було збито вчора, другий – 10 квітня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також