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Майже 200 людей евакуйовані 10 квітня на Луганщині

Два мікроавтобуси з евакуйованими вирушили у столицю.

Майже 200 людей евакуйовані 10 квітня на Луганщині
Фото: Сергій Гайдай /Телеграм

Майже 200 людей евакуйовані з Лисичанська, Сєвєродонецька і Кремінної, патрульні перевіряють віддалені бомбосховища.

Про це повідомляє у Телеграм голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Евакуація триває. Поліцейські оглядають бомбосховища в кожному місті. Навіть там, де закриті двері та немає світла. Шукають і доставляють людей до місць евакуації. Також вони виїжджають на виклики до тих, кому важко дістатися до автобуса, допомагають літнім людям", - зазначив він.

Так, лише за ранок 10 квітня в безпечні регіони країни евакуювали двох маломобільних осіб.

"34 жителя Кремінної вже прямують до залізничного сполучення на Донеччині, 90 осіб з Лисичанська та Сєвєродонецька на шляху до Новозолотарівки, ще 35 – до Дніпра. Також два мікроавтобуси з евакуйованими вирушили у столицю", - додав Гайдай.

На 10 квітня було погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. П'ять з них - на Луганщині.

Нагадаємо, що за словами Гайдая, угруповання росіян на Луганщині складає близько 60 тисяч окупантів.

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