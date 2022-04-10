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Росіяни зібрали на Луганщині близько 60 тис. окупантів, - Гайдай

Наступ на Сєвєродонецьк може відбутися з боку Щастя.

Росіяни зібрали на Луганщині близько 60 тис. окупантів, - Гайдай
Сергей Гайдай
Фото: loga.gov.ua

У Рубіжному Луганської області сьогодні вранці почався бій. 

Про це йдеться в заяві голови Луганської ОДА Сергія Гайдая каналу "Белсат", яку оприлюднено в телеграмі.

"Зранку 10 квітня почався бій у Рубіжному. Противник обстрілює все поспіль. Немає населених пунктів, які безпечні", - сказав Гайдай.

За його словами, окупанти не полишають спроб здійснити прорив біля Попасної та Рубіжного, але безуспішно, ворог зазнає втрат. Усі атаки відбивають. 

Гайдай уточнив, що наступ на Сєвєродонецьк може відбутися з боку окупованого Щастя. Угруповання росіян на Луганщині складає близько 60 тисяч.

Нагадаємо, що російські окупанти у неділю вранці обстріляли школу та дві багатоповерхівки в Сєвєродонецьку, врятовано двох літніх людей. 

Противник намагається прорвати оборону підрозділів ЗСУ у районі міста Ізюм і встановити повний контроль над містом Маріуполь.

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