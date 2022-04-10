Німецький Інститут біогеохімії імені Макса Планка заморозив фінансування росіян на науковій станції в Сибіру

Загалом скасовано чи зупинено сотні партнерських програм між науковцями Росії і Заходу.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну німецький Інститут біогеохімії імені Макса Планка заморозив фінансування наукової Північно-східної станції в Сибіру, яка займається вивченням кліматичних змін в арктичному середовищі.

Мова йде про віддалену російську наукову станцію на річці Колима. Туди з 2000 року щорічно приїжджали десятки світових учених. 2022 року цього не буде, пише Reuters.

Інститут припинив фінансування оплати праці персоналу та підтримку інструментів для вимірювання кліматичних змін. Зарплати працівникам станції повністю фінансувалися Інститутом Планка.

Представник фінансованого урядом Німеччини Товариства Марка Планка Петер Гергерсберг вважає, що замороження фінансування може призвести до першої з 2013 року перерви вимірювань на станції.

Самі вчені кажуть, що після того, як росіяни пішли в новий наступ на Україну, було зупинено чи скасовано сотні партнерських відносин між інституціями РФ і Заходу. Зокрема, не буде обіцяних 25 млн євро від Європи на побудову в Росії високотехнологічних дослідницьких установ, включно з іонним колайдером і нейтронним реактором.

Також було заморожено 15 млн євро на розробку низьковуглецевих матеріалів і технологій акумуляторів.