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Вночі над Дніпропетровщиною збили два ворожі безпілотники

Росіяни продовжують зазнавати втрат. 

Вночі над Дніпропетровщиною збили два ворожі безпілотники
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Державна прикордонна служба України

На Дніпропетровською областю цієї ночі збили два ворожі безпілотники.

Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Мій архів перемог ЗСУ поповнюється. Слава нашим військовим! Слава Україні!" – написав він.

Нагадаємо, за минулу добу сирени повітряної тривоги лунали в Дніпропетровській області ледь не щогодини. Ворог вдарив по обʼєкту інфраструктури в Дніпрі, по промисловому обʼєкті та фермі в області. Постраждала одна людина. 

7 квітня міський голова Дніпра Борис Філатов рекомендував евакуюватися з міста жінкам, дітям і людям похилого віку. А також тим, хто не задіяний на промислових підприємствах та у критичній інфраструктурі.

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