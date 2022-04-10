Вночі над Дніпропетровщиною збили два ворожі безпілотники

На Дніпропетровською областю цієї ночі збили два ворожі безпілотники.

Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Мій архів перемог ЗСУ поповнюється. Слава нашим військовим! Слава Україні!" – написав він.

Нагадаємо, за минулу добу сирени повітряної тривоги лунали в Дніпропетровській області ледь не щогодини. Ворог вдарив по обʼєкту інфраструктури в Дніпрі, по промисловому обʼєкті та фермі в області. Постраждала одна людина.

7 квітня міський голова Дніпра Борис Філатов рекомендував евакуюватися з міста жінкам, дітям і людям похилого віку. А також тим, хто не задіяний на промислових підприємствах та у критичній інфраструктурі.