Понад 80 тисяч доларів зібрали медалі українських спортсменів для допомоги ЗСУ

Кошти планують спрямувати на закупку військового екіпірування та допомогу українським біженцям.

Понад 80 тисяч доларів США зібрали медалі українських спортсменів. Веслувальник Сергій Ємельянов, каратист Станіслав Горун та футболіст Данил Сікан виставили на благодійних аукціонах власні нагороди. Про це повідомляє Генеральний штаб.

За «золото» Паралімпійських ігор-2020 веслувальника Сергія Ємельянова біржа криптовалют WhiteBIT запропонувала $30 тис. На виручені кошти паралімпієць з Полтавщини планує закупити військове екіпірування для української армії.

Унікальна «бронза» каратиста Станіслава Горуни, здобута на літніх Олімпійських іграх у Токіо, була продана за $20,5 тис. Символічно, що її покупцем виявився житель Японії, тому олімпійська медаль повертається до господарів змагань. Гроші будуть передані на потреби Збройних Сил України.

Золоту медаль чемпіонату світу U-20 українського нападаючого клубу другого німецького дивізіону – «Ганза» (Росток) Данила Сікана продано в рамках серії благодійних аукціонів World Sports For Ukraine за $32 тис. Гроші підуть на допомогу українським біженцям у місті Росток, йдеться у дописі.