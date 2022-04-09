Генштаб розповів про подвиги морських піхотинців у Маріуполі

Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook розповів про приклади героїчної боротьби захисників оточеного Маріуполя.

«Більшість військових підручників говорять, що підрозділ, який обороняється у повному оточенні, може витримати у сучасному бою не більше ніж тиждень, – зазначається у повідомленні. – Однак, воїни окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вже 45 діб героїчно стримують російську фашистську навалу. Під постійними обстрілами вони змогли зберегти боєздатність та кожного дня дають ворогу "по зубах". За останніми оцінками, морські піхотинці завдали величезних втрат російським фашистам».

З міркувань безпеки Генштаб не назвав героїв, проте розповів їхні історії.

Молодший сержант М. керує снайперською групою, яка успішно виконала бойове завдання зі знищення снайперів та групи прикриття противника. Лише за тиждень ним особисто було знищено 10 рашистів та 8 поранено. Крім того, морський піхотинець виявляв розташування зброї та техніки противника та швидко і точно надавав координати, що дозволяло вогневими засобами придушити вогонь противника та припинити обстріл позицій морських піхотинців.

Лейтенант В. на своєму рахунку має щонайменше два знищених ворожих танки. Зокрема, морський піхотинець 6 березня 2022 року на околицях Маріуполя, під час бою, попри близьку відстань та небезпеку потрапити під ворожий обстріл, пострілом з РПГ-7 знищив ворожий Т-72. 29 березня 2022 року лейтенант В. під час бою у Маріуполі знищив ще один ворожий танк Т-72 разом з екіпажем, цього разу застосувавши NLАW.

Крім того, 22 березня 2022 року старший матрос Г. збив БПЛА оперативно-тактичного рівня типу «ОРЛАН».

Морські піхотинці кожного дня здійснюють подвиги, багато з них отримували поранення, та знову поверталися до бою. Зокрема, 09 березня 2022 року, під час артилерійського обстрілу по батальйону морської піхоти, зазнали поранення 8 військовослужбовців. Ризикуючи життям матрос Н. на автомобілі “ХАММЕР” провів швидку евакуацію поранених на безпечну відстань. У ході виконання цього завдання морський піхотинець отримав осколкові поранення. Однак, вже через чотири дні, 13 березня 2022 року, влучним пострілом з РПГ-7В він поцілив УРАЛ–4320. В результаті цього автомобіль з боєприпасами та живу силу противника було знищено.

«Таких прикладів безліч. Воїни морської піхоти продовжують знищувати окупантів, вони борються за всю країну, – відзначає Генштаб. – Ворог сконцентрував величезні сили на захоплення міста, однак, завдяки мужності та силі всіх оборонців Маріуполя, плани РФ й досі залишаються лише планами».

Нагадаємо, сьогодні бійці полку «Азов» завдали удару по позиціях російських окупантів, з яких ті здійснювали обстріли з мінометів.