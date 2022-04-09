Арахамія про переговори з Росією: ідуть важко, жодна зі сторін не поступається

За його словами, все залежатиме від стану справ на полі бою – якщо Україна отримає перевагу, то окупантам доведеться погоджуватися з нашими позиціями.

Україна і Росія на перемовинах не поступаються і стоять кожна на своєму. Про це в коментарі журналістам "Дніпро ТВ" повідомив очільник перемовної делегації, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише "Наше місто".

Арахамія повідомив, що сторони поки що не підписали жодного документа, окрім Стамбульського комюніке.

"Перемовний процес іде дуже важко, тому що жодна зі сторін не поступається і наполягає на своєму. Позицій для зближення немає майже. Все залежить від стану справ на полі бою. Якщо буде наша перевага, то будемо наполягати на наших позиціях, з якими доведеться погоджуватися. Якщо навпаки, то доведеться йти на більш глибокі компроміси нам", – сказав він.

Арахамія підкреслив, що навіть за другого варіанту виходити за червоні лінії – територіальна цілісність та наші території – не будуть.

Він додав, що на Донбасі очікується велика битва, і зокрема вона вирішуватиме і хід перемовин.

Остання очна зустріч української та російської делегацій пройшла 29 березня в Стамбулі. Після цього перемовники спілкувалися в онлайн-форматі. За словами перемовника, радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, підсумками зустрічі в Стамбулі є юридичні гарантії, які забезпечують новий контур безпеки України (аналог п'ятої статті НАТО), повернення проблематики Криму у переговорний порядок денний, доказ спроможності української державності, початок перегляду глобальних принципів безпеки та ролі інституцій.