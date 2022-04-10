Лідер країни ЄС запитував у Зеленського, чи злочини росіян у Бучі не були інсценуванням
Лідер країни ЄС запитував у Зеленського, чи злочини росіян у Бучі не були інсценуванням
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
На кордоні затримали "липового" генерала РФ з Молдови
На кордоні затримали "липового" генерала РФ з Молдови
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма

Також у Вільхівці українські військові завершили зачистку. 

ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
Фото: Міністерство оборони України

На Харківщині Збройні сили України вночі 10 квітня знищили велику колону російських окупантів.

Про це повідомив у Телеграм керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ - знищена велика колона ворожої техніки та живої сили, які прямували в сторону Ізюма", - сказав він.

Також у Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території. Бійці 92-ї бригади виявили яму з трупами російських солдатів, яких кинули власні командири.

"Ми продовжуємо евакуацію із Лозової, вже виїхали близько 20 тисяч людей. Дякую місцевій владі і особисто міському голові. Посилюємо доставку гуманітарної допомоги. У Харкові, як і раніше, працюють також пункти видачі. Обласний штаб продовжує отримувати найнеобхідніше: продукти харчування, засоби гігієни та інше", - додав керівник ОДА.

Нагадаємо, противник намагається прорвати оборону підрозділів ЗСУ у районі міста Ізюм і встановити повний контроль над містом Маріуполь. 

Житлові райони Харкова вночі 10 квітня знову обстріляли з артилерії та ракетних систем залпового вогню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також