"Міф, що руські своїх не покидають, остаточно зруйновано": під Харковом знайшли братську могилу окупантів

Бійці 92 Омбр під час зачистки населеного пункту Вільхівка під Харковом виявили братську могилу окупантів. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Міф про те, що руські своїх не покидають, остаточно зруйновано", - зазначено у повідомленні. На фотографії видно близько 10 тіл окупантів.

Фото: facebook/AFUStratCom

Нагадаємо, Вільхівка була звільнена від окупантів бійцями тероборони "Азову" 27 березня. В СтратКомі також зазначили, що 30 березня воїни 92-ї механізованої бригади ЗСУ та добровольчі загони знищили під Харковом дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведену батальйонну тактична групу 59-го танкового полку ЗС РФ. Захопили їхні штаби та всю документація. Понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон.