Не бачу намірів росіян захопити Миколаїв, - Кім

Також він не бачить загрозу прориву через Вознесенськ на Одесу.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що наразі не бачить наміру окупантів захопити Миколаїв.

Про це розповів Кім в інтерв’ю РБК-Україна.

"Щодо намірів захопити Миколаїв – ні, не бачу", - сказав він.

Водночас він додав, що обстріли, які здійснюють окупанти, можуть бути, як для залякування людей, так і прикривати військові дії загарбників щодо переміщення техніки.

Також Кім додав, що не бачить зараз загрозу прориву окупантів через місто Вознесенськ на Одесу.

Кім також прокоментував ситуацію у Снігурівці, яка ще окупована росіянами.

"У Снігурівці є окупанти. Ситуація неконтрольована нами. Гуманітарної кризи там немає. Вчора на 7 ранку вони закрили проїзд через Снігурівку для цивільних осіб. Була можливість поставляти туди вантажі і також до Херсону. На сьогодні вони ці вантажі розвертають", - додав керівник ОДА.

Нагадаємо, що 7 квітня у Миколаєві російські війська розбомбили вокзал. Його робота зупинена.

Також цього тижня росіяни вдарили по Миколаєву касетними снарядами. Унаслідок обстрілів 5 квітня загинули 10 людей, більше 60 отримали поранення.