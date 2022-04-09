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На кордоні затримали "липового" генерала РФ з Молдови

У його мобільному телефоні знайшли фото, на яких той позує у генеральській формі.

На кордоні затримали "липового" генерала РФ з Молдови
Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали громадянина Молдови, який викладав відео з наругою над українськими державними символами.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

"Поціновувач російського фашизму хотів потрапити на територію нашої держави. У мобільному телефоні молдовського тік-токера правоохоронці виявили фото, на яких той позує у генеральській формі рф, а також цілий архів, що свідчить про підтримку країни орків", - йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що 49-річний молдованин полюбляє викладати в інтернет відео з наругою над державним символом України. Затриманого «генерала» передали колегам із Національної поліції України. За наругу над державними символами йому «світить» позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, що кіберполіція викрила шахрая, який в інтернеті пропонував платні послуги з переправлення через державний кордон України тих, хто хоче врятуватися від війни.

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