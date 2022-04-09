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Лідер країни ЄС запитував у Зеленського, чи злочини росіян у Бучі не були інсценуванням

Про це президент України розповів в інтерв'ю Bild, але імені політика не назвав.

Лідер країни ЄС запитував у Зеленського, чи злочини росіян у Бучі не були інсценуванням
Фото: twitter.com/JeannePlaumann

Прем'єр-міністр однієї з європейських країн хотів отримати докази того, що військові злочини росіян у Бучі на Київщині не були інсценуванням з боку України.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Журналіст Пол Ронцгеймер запитав Зеленського про найгірше, що він чув за останні дні. Президент України відповів, що це було бажання одного з провідних політиків ЄС отримати докази того, що "різанина в Бучі" не була інсценуванням.

Таку риторику використовують у Кремлі, щоб виправдати звірства російських окупантів в Україні.

Зеленський підтвердив, що цим політиком був прем'єр однієї з європейських країн, але не став його називати.

"Покажіть нам докази того, що це не постановка", - процитував президент цього політика.

За інформацією джерел "Української правди" мова про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, в Бучі та інших населених пунктах російська армія катувала і вбивала мирних мешканців, включно з дітьми. У місті відомо про декілька масових поховань цивільних. Одна братська могила – на більш ніж 200 людей. Також окупанти намагалися спалювати закатованих ними людей, щоб приховати сліди своїх злочинів. 

Станом на 8 квітня у звільненій Бучі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами місцевих жителів. Загалом відомо, що під час окупації у місті загинуло 320 цивільних.

8 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом із президенткою Єврокомісії, верховним представником ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки, а також прем'єром Словаччини відвідали місто Буча. Вони на власні очі побачили звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями.

Крім того, служба зовнішньої розвідки Німеччини перехопила розмови російських військовослужбовців, у яких обговорювалися вбивства мирних жителів у Бучі. Деякі радіопереговори пов'язані з тілами людей, які були задокументовані. В одному радіоповідомленні російський солдат розповідає іншому, що він і його товариші по службі збили людину з велосипеда. В іншому радіоповідомленні чоловік сказав: "Спочатку ви допитуєте людей, а потім стріляєте в них". У матеріалах розвідки також йдеться про те, що службовці російських найманих військ, таких як ПВК "Вагнер", брали значну участь у звірствах.

Російські ж пропагандисти поширюють дезінформацію, що начебто загиблі від рук російських військових мирні жителі в Бучі - це "кіношні манекени", яких привіз "київський режим" уже після виходу армії РФ з українського міста. Основним "доказом" цієї тези стало відео, датоване 7.04.2022, де нібито українські військові вдягають манекен.

Тим часом російська режисерка Надія Колобаєва розповіла, що "це ми 20 березня знімали у Всеволожську падіння з вікна для нашого серіалу".

Постпред Росії в ООН Василь Небензя, виступаючи на захист агресії Росії, раптом обмовився і сказав, що трупів у Бучі не було "до приїзду російських військ". "Якщо ви подивитеся уважно на те, що бачите у Бучі, на трупи. Трупи, які лежать на вулицях, яких не існувало доти, доки не ввійшли російські війська… Вийшли, вибачте", - заявив постпред РФ.

На це звернув увагу український представник в ООН Сергій Кислиця.

Український дипломат також підловив Небензю на іншій маніпуляції – коли Небензя цитував слова депутатки міської Ради Бучі Катерини Українцевої в інтерв’ю російській "Медузі". Небензя заявив, що Українцева нібито підтвердила, що за окупантів "людей не розстрілювали", а давали їм їжу. Кислиця дорікнув постпреду, що той процитував вигідну для нього частину цієї публікації, і зачитав її повністю: "Бувало так, що російські солдати передавали сухпайок у підвал, а потім кидали туди гранату".

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