Киян попереджають про звуки вибухів, бо триває розмінування області

Боєприпаси знищують подалі від населених пунктів, але мешканці столиці ще довго будуть чути такі вибухи.

Уранці 9 квітня у Києві та околицях міста чутно вибухи, але оголошення повітряної тривоги не було. Містян просять не панікувати, оскільки триває розмінування прилеглих до столиці територій.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону.

"Численні вибухи, які лунають у столиці, - це наслідки розмінування територій в області", – сказав він.

Павлюк зазначив, що боєприпаси знищують у визначених місцях, подалі від населених пунктів, але мешканці столиці ще довго будуть чути такі вибухи.

"Вибухи, які ви чули, це йде знешкодження, підрив боєприпасів, які не розірвалися... Ви ще довго будете чути вибухи, тому що боєприпасів дуже багато: як залишків снарядів і мін, є заміновані будівлі, машини і навіть трупи, які залишилися після ворога", - додав голова ОВА.Він повідомив, що на Київщині зараз працюють 17 груп у кількості 87 спеціалістів та 31 одиниця техніки з усієї України.

"Працюють з ранку до вечора, як дозволяють умови місцевості, щоб у максимально короткий термін розмінувати населені пукнти й дороги і гарантувати безпеку людей!, - зазначив Павлюк.

За його словами, станом на 8 квітня вже розміновано 127 гектарів території, 292 об'єкта, 70 кілометрів доріг. Було знайдено та знешкоджено близько 9400 боєприпасів.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій та Міністерство цифрової трансформації працюють над складенням карт мінних полів. Ці карти мають бути доступні кожному громадянину в смартфоні з функцією геолокації та сигналізації про наближення до небезпечної зони. В МВС українцям не рекомендують цього літа і восени ходити по гриби на територіях активних бойових дій.

У звільнені від росіян міста та селища також не рекомендують повертатися одразу після деокупації через вороже мінування. Російські війська закладають вибухові присторої в житлові будинки та навіть мінують тіла вбитих ними мирних жителів.