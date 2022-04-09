На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації

Усі маршрути з Луганщини працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

На сьогодні, 9 квітня, погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації громадян з місць бойових дій.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, сьогодні можна виїхати:

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті;

на власному транспорті; З Бердянська до Запоріжжя - на власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя;

- на власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя; З міста Токмак до Запоріжжя - на власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5;

- на власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5; З міста Енергодар до Запоріжжя - на власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів;

- на власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів; З міста Мелітополь до Запоріжжя - на власному транспорті, а також ведемо перемовини про звільнення захоплених окупантами автобусів. У разі їх повернення місце збору людей – пожежна частина №10;

- на власному транспорті, а також ведемо перемовини про звільнення захоплених окупантами автобусів. У разі їх повернення місце збору людей – пожежна частина №10; З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут . Місце зборів: проспект Хіміків, 28;

. Місце зборів: проспект Хіміків, 28; З міста Лисичанськ до міста Бахмут . Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;

. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324; З міста Попасна до міста Бахмут . Місце зборів: вул. Первомайська, 42;

. Місце зборів: вул. Первомайська, 42; З міста Рубіжне до міста Бахмут .

. З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13

Верещук наголосила, що всі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

Нагадаємо, в п'ятницю зі сходу України евакуювали 6665 громадян. Спрацювали гуманітарні коридори з Маріуполя та Бердянська.

Вранці 8 квітня російські війська завдали двох ракетних ударів по залізничному вокзалу в Краматорську, де в цей час перебували близько 4 тисяч осіб, які очікували евакуації - переважно жінки, діти та люди похилого віку. Внаслідок обстрілу 38 людей загинули на місці, ще 14 пізніше померли в лікарнях, госпіталізовано понад 100 поранених.