На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації

На сьогодні, 9 квітня, погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації громадян з місць бойових дій.
Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Так, сьогодні можна виїхати:
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті;
- З Бердянська до Запоріжжя - на власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя;
- З міста Токмак до Запоріжжя - на власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5;
- З міста Енергодар до Запоріжжя - на власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів;
- З міста Мелітополь до Запоріжжя - на власному транспорті, а також ведемо перемовини про звільнення захоплених окупантами автобусів. У разі їх повернення місце збору людей – пожежна частина №10;
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28;
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;
- З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42;
- З міста Рубіжне до міста Бахмут.
- З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13
Верещук наголосила, що всі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.
Нагадаємо, в п'ятницю зі сходу України евакуювали 6665 громадян. Спрацювали гуманітарні коридори з Маріуполя та Бердянська.
Вранці 8 квітня російські війська завдали двох ракетних ударів по залізничному вокзалу в Краматорську, де в цей час перебували близько 4 тисяч осіб, які очікували евакуації - переважно жінки, діти та люди похилого віку. Внаслідок обстрілу 38 людей загинули на місці, ще 14 пізніше померли в лікарнях, госпіталізовано понад 100 поранених.