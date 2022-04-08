У результаті роботи гуманітарних коридорів у п'ятницю, 8 квітня 2022 року, зі сходу України евакуйовано 6 665 людей. Про це на вечірньому брифінгу повідомила віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук.

"По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 5 158 людей, з них з Маріуполя – 1 614 людей. 3 544 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь Енергодар, Оріхів, Гуляйполе", - сказала Верещук.

У Мелітополі Запорізької області окупаційні війська продовжують вже добу утримувати вилучені 8 автобусів для евакуації. Україна веде перемовини про повернення автобусів та евакуацію мешканці відповідно до попередніх домовленостей.

"Колона автобусів, які зранку були відправлені у Бердянськ з міста Запоріжжя продовжують шлях по маршруту. Робимо все можливе, щоб ці автобуси доїхали за призначенням і провели евакуацію місцевих мешканців", - сказала Верещук.

Крім того, з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 507 людей.

"Завтра продовжимо працювати по гуманітарному коридору для Маріуполя і заблокованих міст Запорізької області, а також для евакуації людей з міст Луганської області", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 8 квітня російські війська завдали двох ракетних ударів по залізничному вокзалу в Краматорську, де в цей час перебували близько 4 тисяч осіб, що очікували евакуації - переважно жінки, діти та люди похилого віку. Внаслідок обстрілу 38 людей загинули на місці, ще 14 пізніше померли в лікарнях, госпіталізовано понад 100 поранених.