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У Маріуполі загинув співзасновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв

Ветеран російсько-української війни воював у складі Морської піхоти України

У Маріуполі загинув співзасновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв
Рафаель Агаєв

У боях за Маріуполь загинув ветеран війни на Донбасі Рафаель Агаєв, який воював у складі підрозділу Морської піхоти. 

Про це повідомив співзасновник мережі піцерій Pizza Veterano, ветеран російсько-української війни Леонід Остальцев.

«Рафаель Агаєв загинув в Маріуполі, виконуючи бойові завданні з оборони міста, в складі свого підрозділу Морської піхоти України», – написав він у Facebook

Леонід Остальцев розповів, що саме Агаєв колись давно навчив його готувати піцу.

«Потім ти пішов на війну у 2014 році, бо ти красавчик і по іншому не міг. Коли ти повернувся – ми разом пішли згадати, чи не забули ми як готувати піцу, після повернення з фронту і дуже здивувалися, коли «не забули», – зазначив він. – Ти був поруч, коли відкривалася перша Pizza Veterano. Ти допомагав, підтримував, наставляв, вчив, злив, любив… Ти був. Був ахуєнним. Але р@сня тебе вбила. Не просто російські солдати, а саме р@сня. Вся ця недокраіна із всім своїм «недонаселенням». Мені шкода, Раф. Дуже. Співчуття рідним і всім тим, хто тебе знав. Люблю тебе і ми обов’язково зустрінемось».

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