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Війська РФ перегруповуються, щоб наступати на Харків, – розвідка

Є ймовірність, що окупанти спробують захопити Маріуполь, а після цього - йти на Київ.

Війська РФ перегруповуються, щоб наступати на Харків, – розвідка
генерал-майор Кирило Буданов
Фото: cnn

Російські війська перегрупуються на сході України і планують просуватися до Харкова. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю CNN.

"Вони перегруповуються у напрямку Ізюма через Бєлгород. Рухаються через Бєлгород. Вони візьмуть додаткові війська в Бєлгороді, щоб компенсувати свої втрати в Україні", - заявив він. 

Буданов також зазначив, що російські військові в першу чергу планують наступати на Харків.

"Насамперед планують просуватись у бік Харкова. Вони спробують добити Маріуполь і тільки після цього можуть спробувати активно просуватись на Київ," - додав він.

Буданов підкреслив, що в Україні проявилися слабкі сторони російської армії. За його словами, окупанти зазнали поразки в районі Києва, і їхнім військовим зусиллям перешкоджала логістика.

Нагадаємо, згідно з відомостями Генштабу ЗС, понад 80% складу окремих підрозділів окупантів відмовляються повертатись на війну в Україну.

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