Зеленський у Києві зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини та подякував за хброю і підтримку

Деталей не розкрив, однак підкреслив, що це історично важлива допомога.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Прем'єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером, який перебуває в Україні.

Про це повідомляє сайт президента України.

"Глава держави подякував словацькому народу й особисто голові уряду Словаччини за підтримку України й надання реальної допомоги у вигляді озброєння, що посилює оборонні спроможності нашої країни в часи російського вторгнення", - сказано у повідомлені.

"Хочу подякувати словацькому народу й словацькому Прем’єр-міністру не за майбутнє, а за те сучасне, що вони для нас роблять під час війни. Повністю підтримуючи нас, нашу позицію, засуджуючи агресію Російської Федерації не тільки на словах, а й на ділі», – цитує слова володимира Зеленського пресс-служба.

Не розкриватиме деталей цієї підтримки, і наголосив, що це історично важлива допомога.

Також, під час сьогоднішнього візиту Едуарда Хегера до Києва також відбулися перемовини очільника уряду Словаччини з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, було предметно обговорено багато речей, важливих для майбутнього нашої держави.

Володимир Зеленський подякував словацькій стороні за підтримку українців, які були вимушені покинути свої домівки через військове вторгнення Росії.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Словаччини висловив подяку Президенту та громадянам України, які борються за ідеали свободи й демократії, захищаючи європейські цінності.

Едуард Хегер зазначив, що Словацька Республіка продовжить надавати допомогу Україні, адже успішна боротьба нашої країни є успіхом для всієї Європи. Зокрема, він акцентував увагу на оборонній підтримці Української держави.

Прем’єр-міністр Словаччини також наголосив на важливості створення фонду післявоєнного відновлення України.

Нагадаємо, Словаччина офіційно підтвердила передачу Україні С-300 для протиповітряної оборони.