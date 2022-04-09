Ворог обстрілював Харківщину, Херсонщину, Кіровоградщину, Полтавщину і Донбас, - зведення ОВА

В інших регіонах ніч минула відносно спокійно.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох регіонах України: на Волині, у Закарпатті, на Дніпропетровщині, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині.

Про це йдеться у зведенні Обласних військових адміністрацій станом на ранок 9 квітня.

У Харкові окупанти продовжили нічні обстріли житлових районів. По області ведуться бої в Ізюмському напрямку. Зазначається, що успіхів Росія не має, Збройні сили України тримають позиції. У Барвінковому та Лозовій триває евакуація населення.

В Ізюмському районі триває зачистка звільнених територій в

На Луганщині російські окупанти продовжують знищення цивільної інфраструктури, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по шляхах сполучень, станціях, житлових кварталах та місцях евакуації. Деталі щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюються.

Противник продовжує наступальні дії в напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк. Успіху не мають.

На Донеччині під вогнем - Авдіївка, Курахове, Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк та Очеретинська громада. Є поранені практично в кожному із цих населених пунктів - інформація по їхній кількості уточнюється. У Маріуполі ситуація кардинально не змінилася.

Обстріли тривають в центрі і на півночі області. Кількість жертв на залізничному вокзалі Краматорська зросла до 52 загиблих та 109 поранених.

На Херсонщині постійно тривають сильні вибухи та гради на околицях міста. Ситуація в області стає все критичнішою. Інформацію щодо постраждалих людей та обсягів руйнувань встановити наразі неможливо.

За попередніми даними, лише із Херсона виїхало понад 15% людей. Із окупованих сіл - практично кожний п’ятий мешканець.

На Кіровоградщині вчора ввечері близько 22:00 було влучання по об’єкту на території області. За попередньою інформацією, - без суттєвих наслідків. Дані перевіряються.

Полтавщина зазнала ракетного удару по інфраструктурному об’єкту міста Миргород. Є руйнування. Двоє постраждалих. Обставини і наслідки з’ясовуються.