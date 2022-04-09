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За добу окупанти завдали близько 50 ударів по Харкову

Пошкоджені будівлі лікарні, амбулаторії.

За добу окупанти завдали близько 50 ударів по Харкову
Фото: Fcebook/Олег Синєгубов

Війська РФ продовжують обстріли Харкова. За добу окупанти завдали близько 50 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ. Постраждала інфраструктура Салтівки, Холодної Гори, Олексіївки, ХТЗ.

Про це повідомив у Телеграм глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби росіяни інтенсивно обстрілювали Дергачі. Пошкоджені будівлі лікарні, амбулаторії, житлові будинки. Постраждалих немає.

"Складним залишається Ізюмський напрямок. Росіяни намагаються обійти Ізюм, позиції нашої армії і концентровано направити свої війська до Донецької та Луганської областей, чим посилити там військову присутність. Але завдяки нашим Збройним Силам України на цих територіях ворог щодня зазнає великих втрат техніки та живої сили", - пише Синєгубов.

Також він розповів про хід евакуації в області.

"У цьому районі продовжуємо евакуаційні заходи, зокрема з Барвінкового та Лозової, оскільки прогнозуємо можливе зміщення театру бойових дій саме на ці населені пункти. З Балаклії вже виїхали 15 тисяч людей, залишається — близько 50 тисяч. З Барвінкового виїхали близько 3 тисяч, залишається - 1,5 тисячі осіб", - резюмує керівник регіону. 

Нагадаємо, що за даними військової розвідки, російські війська перегруповуються на сході України і планують просуватися до Харкова.

5 квітня стало відомо, що через постійні обстріли та бомбардування російськими військами припинив існування "Фельдман Екопарк" під Харковом.

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