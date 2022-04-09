S&P знизило рейтинг Росії до "вибіркового дефолту"

Минулого понеділка РФ здійснила виплати купонів та основного боргу за єврооблігаціями, номінованими в доларах, у рублях.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги росії в іноземній валюті з CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на заяву агентства.

У S&P проінформували, що РФ минулого понеділка здійснила виплати купонів та основного боргу за єврооблігаціями, номінованими в доларах, у рублях.

Тепер у Росії є 30 днів, щоб не допустити дефолт.

"Наразі ми не очікуємо, що інвестори зможуть конвертувати ці платежі в рублях у долари, еквівалентні початковим сумам, або що уряд конвертуватиме ці платежі протягом 30-денного пільгового періоду", - йдеться в повідомленні.

В агентстві також вважають, що санкції проти країни-агресорки, ймовірно, будуть ще більше посилені в найближчі тижні, що перешкоджатиме технічним можливостям виконувати умови своїх зобов'язань перед іноземними власниками її боргів.

Нагадаємо, за прогнозами агентства Fitch, унаслідок війни проти України економіка РФ скоротиться на 8% у 2022 році. Для порівняння - дефолт 1998 року коштував країні скорочення ВВП на 5,4%.

9 березня Fitch обвалило кредитний рейтинг РФ до переддефолтного стану.

За прогнозами аналітиків американської фінансової корпорації Morgan Stanle, РФ вже найближчими місяцями ризикує втратити платоспроможність. Аналітики компанії прогнозують Росії дефолт "у венесуельському стилі" вже цього місяця.

Раніше про те, що санкції за військове вторгнення в Україну можуть привести Росію до дефолту, попереджали також аналітики JPMorgan.

У Білому домі раніше зазначили, що США разом із європейськими союзниками активно працюють над розширенням санкцій проти РФ, щоб їй довелося вибирати між дефолтом і використанням валютних резервів, що залишилися.