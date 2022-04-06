США: Росія має обирати між дефолтом та використанням валютних резервів

"Мета полягає в тому, щоб змусити їх зробити вибір".

Сполучені Штати Америки размо із європейськими союзниками активно працюють над розширенням санкцій проти Росії, щоб країні агресорці довелося вибирати між дефолтом і використанням валютних резервів, що залишилися в неї.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, передає "Голос Америки".

"Мета полягає в тому, щоб змусити їх зробити вибір", - відповіла вона на питання, чи є метою США дефолт у РФ.

Псакі зазначила, що Росії доведеться вибирати між оголошенням дефолту і виснаженням доларових резервів, що залишилися.

Раніше Міністерство фінансів США заборонило Росії виплачувати державний борг грошима, замороженими на західних рахунках у межах санкцій.

У понеділок, 4 квітня, прийшов час виплат Росією за облігаціями на загальну суму $636 мільйонів. РФ розплатилася за євробонди рублями. Це може означати технічний дефолт.

Нагадаємо, за прогнозами агентства Fitch, унаслідок війни проти України економіка РФ скоротиться на 8% у 2022 році. Для порівняння - дефолт 1998 року коштував країні скорочення ВВП на 5,4%.

9 березня Fitch обвалило кредитний рейтинг РФ до переддефолтного стану. У грудні минулого року Fitch не вірило у військове зіткнення Росії та України.

За прогнозами аналітиків американської фінансової корпорації Morgan Stanle, РФ вже найближчими місяцями ризикує втратити платоспроможність. Аналітики компанії прогнозують Росії дефолт "у венесуельському стилі" вже у квітні.

Раніше про те, що санкції за військове вторгнення в Україну можуть привести Росію до дефолту, попереджали також аналітики JPMorgan.