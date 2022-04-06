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Великобританія також застосувала нові санкції проти РФ: щодо бізнесменів, Сбербанку, нових інвестицій та імпорту вугілля й газу

Заборонено експорт також обладнання для переробки нафти. 

Великобританія також застосувала нові санкції проти РФ: щодо бізнесменів, Сбербанку, нових інвестицій та імпорту вугілля й газу
Фото: EPA\UPG

Великобританія скоординувалася зі США щодо нових санкцій проти Росії. Вона вирішила заморозити активи Сбербанку та Московського кредитного банку, пише The Guardian

Весь імпорт вугілля і нафти з Росії Британія припинить до кінця 2022 року, додає Bloomberg

"Ми показуємо російській еліті, що вона не може вмити руки після звірств, вчинених за наказом Путіна", – заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс. 

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram також написав, що під санкціями опинилися вісім російських бізнесменів.

"Заборонені нові інвестиції в російську економіку, а також експорт обладнання для переробки нафти в Росію і ввезення сталеварної продукції", – зазначив Єрмак.

Сьогодні Штати підтвердили, що впроваджують обмежувальні заходи проти дочок Путіна, родини глави МЗС Сергія Лаврова, забороняють усі нові інвестиції американців у Росію. 

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