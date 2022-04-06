Великобританія також застосувала нові санкції проти РФ: щодо бізнесменів, Сбербанку, нових інвестицій та імпорту вугілля й газу

Заборонено експорт також обладнання для переробки нафти.

Великобританія скоординувалася зі США щодо нових санкцій проти Росії. Вона вирішила заморозити активи Сбербанку та Московського кредитного банку, пише The Guardian.

Весь імпорт вугілля і нафти з Росії Британія припинить до кінця 2022 року, додає Bloomberg.

"Ми показуємо російській еліті, що вона не може вмити руки після звірств, вчинених за наказом Путіна", – заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram також написав, що під санкціями опинилися вісім російських бізнесменів.

"Заборонені нові інвестиції в російську економіку, а також експорт обладнання для переробки нафти в Росію і ввезення сталеварної продукції", – зазначив Єрмак.

Сьогодні Штати підтвердили, що впроваджують обмежувальні заходи проти дочок Путіна, родини глави МЗС Сергія Лаврова, забороняють усі нові інвестиції американців у Росію.