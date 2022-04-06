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США впроваджують санкції проти дочок Путіна і сімʼї Лаврова

Штати також забороняють будь-які нові інвестиції в Росію для всіх американців. 

США впроваджують санкції проти дочок Путіна і сімʼї Лаврова
Фото: EPA/UPG

США впроваджують санкції проти дочок президента РФ Володимира Путіна та дружини і дітей міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Ці обмежувальні заходи увійдуть до нового пакету, пише The Independent. Санкції також застосовують до Сбербанку, додає The Guardian.

Нові заходи спрямовані на російську еліту та заборону будь-якому американцю робити нові інвестиції в РФ. Обмежувальні заходи впроваджено у відповідь на воєнні злочини Росії проти України, пише Associated Press

Також заходи застосовано проти премʼєр-міністра Михайла Мішустіна, членів Радбезу Росії, включно з експрезидентом Дмитром Медведєвим. 

Цих людей повністю відключають від фінансової системи США, їхні американські активи заблокують. 

Сбербанк, якому належить третина всіх активів, і Альфа-Банк буде заблоковано для американців повністю, пише Reuters із посиланням на американського високопосадовця. 

Громадяни Штатів не зможуть інвестувати в Росію, зокрема, через венчурні капітали та злиття. 

Нагадаємо, санкції на повнолітніх дітей Путіна можуть накласти і в ЄС, повідомляло Bloomberg. Мова йде про Катерину Тихонову і Марію Воронцову. 

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