Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
ГоловнаСуспільствоВійна

Для геноциду українського народу окупаційні підрозділи застосовували всю наявну в них зброю, – ГУР Міноборони

На місці знищення ворожої колони знайшли документи з переліком привезеного озброєння. 

Військові росгвардії 748 окремого батальйону оперативного призначення (в/ч 6912, м. Хабаровськ) для "демілітаризації" мирних населених пунктів України везли зі собою автоматичну зброю та важкі кулемети.

Ці окупанти були знищені неподалік Димера Київської області. Документи на привезений арсенал були виявлені в розбитих машинах, повідомили на сторінці Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

"Для геноциду українського народу окупаційні підрозділи застосовували всю наявну у них зброю. Поблизу населеного пункту Димер, на Київщині, спецпризначенці ГУР МО України знищили колону росгвардії. Залишені окупантами в розбитих машинах документи є черговим свідченням намірів російських нелюдів вбивати народ України на вже окупованих ними територіях", – зазначили в ГУР.

Фото: ГУР Міноборони в Facebook
Фото: ГУР Міноборони в Facebook
Фото: ГУР Міноборони в Facebook
Фото: ГУР Міноборони в Facebook

Нагадаємо, днями ГУР оприлюднило список окупантів з Нижнього Новгорода, відповідальних за вбивства українців у Київській області. Також українська розвідка оприлюднила список окупантів, які відповідальні за звірства в Бучі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також