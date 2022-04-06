Військові росгвардії 748 окремого батальйону оперативного призначення (в/ч 6912, м. Хабаровськ) для "демілітаризації" мирних населених пунктів України везли зі собою автоматичну зброю та важкі кулемети.

Ці окупанти були знищені неподалік Димера Київської області. Документи на привезений арсенал були виявлені в розбитих машинах, повідомили на сторінці Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

"Для геноциду українського народу окупаційні підрозділи застосовували всю наявну у них зброю. Поблизу населеного пункту Димер, на Київщині, спецпризначенці ГУР МО України знищили колону росгвардії. Залишені окупантами в розбитих машинах документи є черговим свідченням намірів російських нелюдів вбивати народ України на вже окупованих ними територіях", – зазначили в ГУР.

Фото: ГУР Міноборони в Facebook

Фото: ГУР Міноборони в Facebook

Фото: ГУР Міноборони в Facebook

Фото: ГУР Міноборони в Facebook

Нагадаємо, днями ГУР оприлюднило список окупантів з Нижнього Новгорода, відповідальних за вбивства українців у Київській області. Також українська розвідка оприлюднила список окупантів, які відповідальні за звірства в Бучі.