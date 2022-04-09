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Прикордонники на Луганщині збили дрон-камікадзе окупантів

Ніхто з прикордонників не постраждав.

Прикордонники на Луганщині збили дрон-камікадзе окупантів
Фото: ДПСУ

У Луганській області ворог атакував позиції прикордонників дронами-камікадзе.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції. 

Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час вже не було українських військовослужбовців. Ніхто з прикордонників не постраждав.

Нагадаємо, що 8 квітня українські фахівці радіоелектронної боротьби посадили на Луганщині ворожий "Орлан-30".

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