У Луганській області ворог атакував позиції прикордонників дронами-камікадзе.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції.

Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час вже не було українських військовослужбовців. Ніхто з прикордонників не постраждав.

Нагадаємо, що 8 квітня українські фахівці радіоелектронної боротьби посадили на Луганщині ворожий "Орлан-30".