По Миколаєву завдали удару касетними снарядами, – мер

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що місто знову обстріляли касетними снарядами.

Відповідне повідомлення він розмістив у Telegram о 15:44.

"Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом. Не публікуємо фото і відео! Не допомагаємо ворогу!" – заявив він.

Росіяни завдають ударів по Миколаєву два дні поспіль. Під час вчорашнього обстрілу були пошкоджені пʼять обʼєктів обласної системи охорони здоровʼя. Зокрема, це обласна лікарня №5, будинок дитини і лабораторний центр. Також пошкоджено будинок і авто, по військових обʼєктах не били.

Росіяни обстріляли також Очаків – вбито сімох людей.

Касетні боєприпаси містять міни вповільненої дії, які розлітаються на значну відстань і можуть довго лежати на поверхні, а тоді здетонувати. Саме від них гине найбільша кількість людей після завершення бойових дії.