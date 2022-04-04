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По Миколаєву завдали удару касетними снарядами, – мер

Додаткової інформації поки немає. 

По Миколаєву завдали удару касетними снарядами, – мер
Миколаїв (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що місто знову обстріляли касетними снарядами.

Відповідне повідомлення він розмістив у Telegram о 15:44.

"Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом. Не публікуємо фото і відео! Не допомагаємо ворогу!" – заявив він.

Росіяни завдають ударів по Миколаєву два дні поспіль. Під час вчорашнього обстрілу були пошкоджені пʼять обʼєктів обласної системи охорони здоровʼя. Зокрема, це обласна лікарня №5, будинок дитини і лабораторний центр. Також пошкоджено будинок і авто, по військових обʼєктах не били. 

Росіяни обстріляли також Очаків – вбито сімох людей. 

Касетні боєприпаси містять міни вповільненої дії, які розлітаються на значну відстань і можуть довго лежати на поверхні, а тоді здетонувати. Саме від них гине найбільша кількість людей після завершення бойових дії. 

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