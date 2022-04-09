На Чернігівщині росіяни влаштували штаб у церкві і розстрілювали там людей

Російські військові влаштували на Чернігівщині свій штаб у церкві, де рятувальники після звільнення сіл від ворога знайшли тіла розстріляних людей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Чернігівщина. с. Ягіде та с. Лукашівка. Наші піротехніки, після перебування тут орків, очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети. Тут знаходиться пам’ятка архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб. Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розстріляли орки…" - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, сліди катування російськими військами місцевих мешканців знайшли і на Харківщині. А за даними німецької розвідки, росіяни мали наказ спочатку допитувати, а потім вбивати мирних людей.