Україна розраховує на всебічну підтримку західних партнерів у відновленні країни, – Кубраков

На засідання Ради Європейського Союзу міністр інфраструктури України Олександр Кубраков звернувся до присутніх із закликом активно долучатися до відбудови нашої країни. Про це він розповів у дописі на Facebook.

«Нові проєкти, технології, компанії, а також матеріали – ми розраховуємо тут на підтримку. Наразі вже є кілька державних ініціатив, які стосуватимуться консолідації сил світових проєктних та підрядних організацій, архітектурних бюро та архітекторів міст, а також волонтерів. Україна все більше орієнтуватиметься на безпекові рішення», – пише міністр.

Так само Кубраков закликав партнерів нарощувати санкційний тиск на Росію, блокувати морські порти та автошляхи для окупанта. Він подякував за вже наявні санкції, але підкреслив, що цього замало для зупинення війни.

Міністр нагадав, що Україна є важливим постачальником продукції та сировини для багатьох країн ЄС. Саме тому нам необхідна підтримка щодо якнайшвидшої інтеграції української залізничної та автотранспортної системи у відповідні системи ЄС.

«Наразі Міністерство інфраструктури України робить все можливе для того, щоб відновити або перебудувати ланцюжки постачання та експорту продукції для ключових українських підприємств. Наша промисловість та аграрний сектор наразі відновлюють потужності, значна частина – вже у роботі», – повідомив він.

Кубраков додав, що відновлення інфраструктури міст, зруйнованих війною, вже розпочато. Йдеться про зруйновані мости, дороги, залізничні колії, а також цивільні аеропорти, по яких досі наносяться авіаудари російських терористів.

«Удар по вокзалу у Краматорську - черговий приклад варварства у ХХІ столітті, за які росія відповість», – підкреслив міністр та нагадав західним партнерам, що наразі Україна є щитом, який захищає Європу від цього варварства, прояви якого весь світ побачив на фотографіях з Бучі, Гостомеля, Ірпеня, Тростянця та Маріуполя.

Нагадаємо, раніше Олександр Кубраков повідомив про те, що наша країна отримала згоду від ЄС на початок процесу лібералізації вантажного транзиту з України до країн Європейського Союзу.